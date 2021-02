In Wohlen AG demonstrieren Corona-Massnahmenskeptiker.

In Wohlen AG treffen sich am Samstag kurz nach dem Mittag Corona-Massnahmenskeptiker zu einem Protestmarsch. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein «Stiller Protest». Es werden bis zu 1000 Teilnehmende erwartet. Gemäss Flyer werden mehrere als Corona-Kritiker bekannte Redner wie Patrick Jetzer (Autor «Corona Fakten Check») und alt Kantonsrat Thomas Brändle erwartet.

Menschen versammeln sich in Wohlen AG zu einem Protestmarsch.

Gemäss Wortmeldungen auf Twitter halten sich die meisten Teilnehmenden der Demo nicht an die geltenden Regeln. Es seien keine Masken vorhanden, es werde kein Abstand eingehalten.

News-Scout A.K.* beobachtet die Situation von der Seitenlinie: «Wir sind aus Wohlen und es ist so schönes Wetter. Da dachten wir, wir könnten uns das ansehen, wenn in unserer beschaulichen Heimatstadt mal so etwas los ist.» Die Kundgebung verlaufe bisher ruhig und friedlich. «Es gibt kein Gejohle und nur vereinzelt Musik», sagt K.