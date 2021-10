Deutschland : 1000 Polizisten stürmen bei Terror-Razzia über 80 Gebäude

Am frühen Mittwochmorgen waren in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen über etliche Beamte an einem Grosseinsatz beteiligt. Zehn Personen wurden festgenommen.

Darum gehts Am frühen Mittwochmorgen führte die deutsche Polizei in drei Bundesländern einen Grosseinsatz durch.

Insgesamt waren 1000 Polizisten beteiligt, 80 Häuser wurden gestürmt.

Zehn zur Fahndung ausgeschriebene Personen wurden verhaftet, insgesamt wird gegen 70 Personen ermittelt.

Es geht um Millionen Euro, die Beschuldigten werden wegen Geldwäsche, Hawala-Banking und Terror-Finanzierung verdächtigt.

In Deutschland führte die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Grosseinsatz mit 1000 beteiligten Beamten durch. Die Aktion gegen Geldwäsche und Terror-Finanzierung lief um vier Uhr morgens gleichzeitig in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen an. Wie die Düsseldorfer Polizei mitteilt, durchsuchten die Gesetzeshüter zusammen mit Steuerfahndern und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft über 80 Häuser, Büros und Geschäftsgebäude.

Der Einsatz, an dem auch mehrere Teams des Spezialeinsatzkommandos teilnahmen, galt Mitgliedern eines international tätigen Netzwerks für Geldwäsche und sogenannten Hawala-Geldtransfers, die bargeldlos erfolgen und ohne Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht illegal sind.

Über 70 Verdächtige

Bei den Hausdurchsuchungen wurden zehn Haftbefehle vollstreckt. Vorausgegangen waren monatelange Vorbereitungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Insgesamt laufen Ermittlungen gegen mehr als 70 Beschuldigte, wie «Bild» berichtet. Die Razzia wurde zu früher Stunde durchgeführt, damit die Beschuldigten nicht die Möglichkeit hatten, belastende Daten auf Mobiltelefonen und Computern zu vernichten.

Der Schwerpunkt des Grosseinsatzes soll im Raum Düsseldorf und Wuppertal liegen, in einigen Gebieten dauert der Einsatz zurzeit noch an. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf kündigte auf den Nachmittag eine Pressekonferenz mit allen beteiligten Organisationen an.

