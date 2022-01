Coronavirus : 1000 Tests pro Tag – Reportage aus dem Labor

Die Mitarbeitenden des Instituts für Infektionskrankheiten IFIK der Universität Bern sind erschöpft. Wurden vor einigen Wochen noch bis zu 600 Tests pro Tag im Labor untersucht, sind es heute über 1000 Stück.

Die aktuelle Situation sei gemäss Cora Sägesser, der Cheflaborantin für molekulare Analytik des IFIK, belastend. Um mit den ganzen Tests fertig zu werden, brauche es faktisch einen 24-Stunden-Betrieb und dafür fehle es wiederum an Personal. Vorgeschriebene Änderungen im Testverfahren erschweren die Arbeit zusätzlich. Cora Sägesser und ihr Team werden an ihre Grenzen gebracht.

Hinzu kommen auch Lieferschwierigkeiten sagt Pascal Bittel, Leiter der Abteilung Molekulare Analytik am IFIK. Schwierig zu ergattern sind diverse Plastikwaren, von Reagenzgefässen bis hin zu Abstrichtupfern. Dies liegt an den weltweiten Lieferketten, welche momentan Schwierigkeiten haben ihre Netzwerke am laufen zu halten.