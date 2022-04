«Diese Zahl macht mich stolz» : 1000 Tore in 200 Länderspielen – Handball-Star Schmid mit Meilenstein 

Andy Schmid gehört zu den besten Handballern der Welt. Im Sommer wird er nach zwölf Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen in die Schweiz zurückkehren. Beim deutschen Bundesligisten ist er eine Ikone. Seit Dezember 2003 gehört Schmid ausserdem der Handball-Nati an. Beim 30:27-Testspielsieg am Gründonnerstag in Meran gegen Italien erreichte der 38-Jährige gleich zwei Meilensteine auf.