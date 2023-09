Psyche-Missionn: Nasa fliegt zu billiardenschwerem Asteroiden

Diese Nasa-Sonde wird bald Proben über der Erde abwerfen

Während die Mission Psyche nach dem Start noch eine Weile andauern wird, hat die Nasa-Sonde Osiris-Rex bereits einen Asteroiden über der Erde erreicht: Bennu. Die Sonde soll am 24. September in rund 102’000 Kilometern Höhe eine Kapsel mit einer Probe abwerfen – mitten auf unseren Planeten. «Das ist in etwa so, als würde man einen Dartpfeil über ein Basketballfeld werfen», sagt Nasa-Manager Rich Burns gegenüber der Nachrichtenagentur DPA.

Die Probe von Bennu soll über der Wüste des US-Bundesstaats Utah losgelassen werden. Stunden später soll die Kapsel geschützt von einem Hitzeschild in die Erdatmosphäre eintreten und rund 13 Minuten später mithilfe von Fallschirmen auf einem etwa 58 mal 14 Kilometer grossen Gebiet aufsetzen. Sollte alles klappen, dann wäre es die erste erfolgreich zur Erde gebrachte Probe eines Asteroiden in der Geschichte der Nasa.

Die Sonde startete im Jahr 2016 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Ein Roboter-Arm saugte an der Oberfläche des Asteroiden Probenmaterial auf. Nach der Landung soll die Probe in das Johnson Space Center der Nasa in Houston im Bundesstaat Texas gebracht und dort untersucht werden. Die Nasa zählt Bennu zu den gefährlichsten derzeit bekannten Asteroiden – und will ihn deshalb ganz genau erforschen. Auch wenn das Einschlagrisiko in Zukunft sehr gering sei. (rca/dpa)