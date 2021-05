Luzern - 10’000 Fans feiern Cupparty – «Covid-Massnahmen wurden nicht beachtet»

In diesem Video ist zu sehen, wie die Fans zuerst im Vögeligärtli in Luzern feierten. Dort waren 800 Fans anwesend.

10’000 FCL-Fans haben die Cupsieger auf der Allmend in Luzern am Montagabend gefeiert; die FCL-Spieler präsentierten sich dort auf einem Balkon.

Und in diesem Video ist zu sehen, wie schliesslich 10’000 Fans die FCL-Cupsieger feiern, die sich auf einem Balkon auf der Allmend in Luzern präsentierten.

Erst 800, dann 5000 und am Schluss 10’000 Fans

Stadt hat Partys offiziell verboten

Einige Tage vor dem Cupfinal hatte die Stadtverwaltung in einer Medienmitteilung geschrieben, dass «keine Cupfeier beim Cupsieg des FCL am Pfingstmontag» möglich sei. Sie appellierte auch an die Fans, alle Schutzmassnahmen einzuhalten. Er hatte dafür extra eine städtische Arbeitsgruppe gebildet, um zu prüfen, was für eine Cupfeier unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen möglich wäre. Schliesslich kam der Stadtrat aber zum Schluss, dass eine öffentliche Cupfeier unter den epidemiologischen Umständen und den geltenden gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kanton nicht bewilligungsfähig sei. Dieser Entscheid wurde mit dem FC Luzern und der Luzerner Polizei getroffen, teilte die Stadt mit.