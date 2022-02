Kampf um Talente – 10’000 Franken pro Semester – Uni Zürich bezahlt Luxus-Stipendien

Die Uni will mit dem Pilotprojekt «einen substanziellen Teil» der Lebenshaltungskosten der Studierenden decken.

Der Run auf die Top-Talente in der Schweiz ist im Universitätsumfeld stark spürbar. Die Universität Zürich will ihre besten Studierenden nun mit Top-Stipendien belohnen.

20 Studierende an der Universität Zürich erhalten bald «Exzellenzstipendien».

Nur für die Besten der Besten

Der Run auf die Top-Talente in der Schweiz ist im Universitätsumfeld stark spürbar. Der schwedische Forschungsrat rief die Hochschulen im Land sogar dazu auf, gezielt Forschende in der Schweiz abzuwerben . Auch das Aus des EU-Rahmenabkommens und die erschwerte Horizon-Kooperation schmerzen den Unis.

Die Uni will mit dem Pilotprojekt «einen substanziellen Teil» der Lebenshaltungskosten der Studierenden decken. Ihre finanzielle Situation berücksichtigt sie bei der Vergabe der «Exzellenzstipendien» nicht. Die Studentinnen und Studenten brauchen dafür überdurchschnittlich gute Noten und ein Empfehlungsschreiben. Sie müssen zudem belegen, dass sie den Ehrgeiz und das Potenzial haben, Aussergewöhnliches zu leisten.

Die Universität Zürich gibt an, dass das Pilotprojekt erfolgreich sei, wenn das Vorgehen auf Akzeptanz stosse und ein Fundraising die Mittel für eine definitive Einführung der Stipendien generieren könne.

«Studentenleben in Zürich ist teuer»

Doch sind 10’000 Franken pro Semester nicht zu hoch? Nein, sagt Matthias Mölleney, der Leiter des “Center for Human Resources Management & Leadership” an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Da die Stipendien für alle offen stünden, die die Kriterien erfüllen, seien sie fair. Und das Studentenleben in Zürich sei ja auch teuer.