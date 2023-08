Baden: 1923 fand die erste Badenfahrt statt

Im Jahr 1923 fand in Baden unter dem Motto «Der Europäische Friedenskongress» die erste Badenfahrt statt. Am 18. August, hundert Jahre später, geht es in die 15. Runde: Mit ihren Festbeizen gestalten die Vereine die Altstadt für zehn Tage neu. Im Interview mit 20 Minuten verrät die Kommunikationsverantwortliche des Fests, Nadine Stutz, was es mit dem diesjährigen Motto auf sich hat und was die Badenfahrt so einzigartig macht.