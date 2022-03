10’000 Schritte pro Tag? Diese Regel ist Quatsch

Wer hat nicht schon auf eine Gesundheits-App geklickt und gejubelt, wenn an einem Tag 10’000 oder mehr Schritte zusammengekommen sind? Viele von uns benutzen Schrittzähler und beinahe genauso viele halten 10’000 Schritte für die ideale Zahl, die man pro Tag laufen sollte. So heisst es zumindest seit Jahren in zahlreichen Artikeln und Gesundheitsratgebern.