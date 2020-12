In der Nacht führt die App Berechnungen durch, die beispielsweise bei der Corona-Forschung helfen.

Im Schlaf der Wissenschaft zu helfen und gegen Corona anzukämpfen – was wie ein Traum klingt, wird mit der App Dreamlab (App Store und Play Store) Wirklichkeit. Das Prinzip ist einfach: Wer die App auf seinem Smartphone installiert hat, muss das Handy nachts nur an den Strom hängen – was viele Menschen sowieso bereits tun. Dann erwacht die App zum Leben und beginnt damit, Berechnungen anzustellen.