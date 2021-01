Ein Leser findet an einer Bushaltestelle in Chur 100 Franken.

Am Freitagmorgen, als ein Leser den Bus zum Bahnhof Chur nehmen wollte, stach ihm etwas auf der Haltestelle ins Auge. Beim Fund handelte es sich um eine Hunderternote, versehen mit einer kleinen Notiz sowie einem QR-Code. «Nimm das Geld und gönne dir etwas kleines», steht in Handschrift auf dem Zettel. Wenn man die Seriennummer speichert, dann verschenkt der anonyme Spender eine weitere Banknote. «Du entscheidest», steht zum Abschluss mit dem Hinweis auf den Butterfly Effect. «Ich habe kurz Fotos gemacht und die Note aber nicht genommen und wieder so hingelegt, wie ich sie gefunden habe», erzählt der Leser. Er wolle sozusagen auch etwas Gutes tun.

Initiant möchte etwas Gutes bewirken

Initiant der Aktion ist der Informatiker Chris Casutt, der ebenfalls in Chur wohnhaft ist. Es gehe ihm darum, eine positive Änderung zu bewirken. «Ich fragte mich, ob ich mit dieser Aktion etwas Positives bewirken kann», sagt Casutt, der das Projekt vor wenigen Tagen lanciert hat. Er wisse nicht, was passieren wird, wenn man das Geld verschenkt. Es sei auch egal, ob sich jemand ein Playstation-Spiel kauft oder das Geld an Bedürftige weitergibt. «Ich wünsche jedenfalls, dass sich die Idee ausbreitet und andere ebenfalls mitmachen wollen», so Casutt. Besonders in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, Gutes für andere Menschen zu tun. Doch auch sich selbst sollte man öfters belohnen. «Das macht man ebenfalls zu wenig meiner Meinung nach», sagt Casutt.