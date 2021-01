Corona-Impfungen in Sachsen-Anhalt : 101-Jährige bekommt als erste den Pieks der zweiten Dosis

In Sachsen-Anhalt sind die Corona-Zweitimpfungen gestartet. Den ersten Pieks hat eine 101 Jahre alte Heimbewohnerin in Halberstadt bekommen.

Die 101-jährige Edith Kwoizalla hat am 15. Januar 2021 in einem Seniorenheim in Halberstadt ihre zweite Impfung erhalten. Ihre Tochter Burg Ruprecht begleitet sie.

In einem Seniorenheim im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat am Freitag die zweite Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Die Ehre, den ersten Pieks zu bekommen, hatte die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla. I hre erste Dosis hatte sie auch als erste erhalten am zweiten Weihnachtstag. Einen Tag später starteten die Impfungen in ganz Deutschland.