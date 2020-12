Sachsen-Anhalt : 101-Jährige bekommt die erste Corona-Impfung in Deutschland

Eine 101-jährige Heimbewohnerin aus Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist laut «Bild» als erster Mensch in Deutschland gegen das neue Coronavirus geimpft worden. In der Pflegeeinrichtung seien die ersten Bewohner sowie das Pflegepersonal mit dem Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft worden, heisst es in dem Bericht. Der offizielle Start der Impfkampagne in Deutschland ist erst am Sonntag.