Wien : 105-Euro-Busse, weil sich Frau bei Regen in U-Bahn-Station rettet

Um nicht vom Regen nass zu werden, ging Anna P. in Wien durch eine U-Bahn-Station. Ein Kontrolleur strafte sie ab.

Der 5. August war ohnehin kein leichter Tag für Anna P. Gemeinsam mit ihrem Freund war sie am Weg zum Begräbnis ihrer Oma in Wien. Um dem Regen zu entkommen, flohen die beiden in eine U-Bahn-Station. «Aufgrund des Wetters nahmen wir, ohne darüber nachzudenken, die Unterführung. Am Reumannplatz wartete mein Vater mit dem Auto.» Ticket hatte die junge Frau keines, da sie derzeit im Ausland studiert und extra für die Beerdigung nach Wien gekommen ist.