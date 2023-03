Apo Whang-Od: 106-Jährige wird zum ältesten «Vogue»-Coverstar aller Zeiten

Apo Whang-Od ist eine der letzten Tattookünstlerinnen, die Batok praktiziert, eine traditionelle Kunst des Tätowierens mit einer Handnadel und Tinte. Sie stammt aus dem Dorf Buscalan in der Provinz Kalinga auf den Philippinen und arbeitet seit über 80 Jahren als Tätowiererin.

Spricht nur wenig Englisch

Obwohl sie in ihrem hohen Alter und aufgrund ihrer isolierten Lebensweise nur wenig Englisch spricht, hat Apo Whang-Od es geschafft, eine weltweite Fangemeinde zu gewinnen. Sie ist bekannt für ihre filigranen und detaillierten Tätowierungen, die oft Motive wie Skorpione, Spinnen und Schlangen zeigen.

Auf dem Cover von «Vogue Philippines» ist Apo Whang-Od in traditioneller Kleidung zu sehen, umgeben von Bambusstangen und Blättern. Das Coverfoto wurde von Mark Nicdao aufgenommen, einem bekannten philippinischen Fotografen, der bereits mit Stars wie Lady Gaga und Katy Perry zusammengearbeitet hat.

Selbst Naomi Campbell ist Fan

Die Entscheidung, Apo Whang-Od auf das Cover zu setzen, wird im Netz als bedeutender Schritt in Richtung Inklusion und Diversität gefeiert. Sowohl indigene Menschen als auch ältere Personen sind in der Modebranche stark unterrepräsentiert. Die Tatsache, dass eine 106-jährige indigene Frau auf einem «Vogue»-Cover zu sehen ist, wird in den sozialen Medien als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für traditionelle philippinische Kunst und Kultur gewertet.