Hägendorf SO – 106 km/h innerorts – Polizei erwischt Raser mit Laserpistole

Auf der Industriestrasse in Hägendorf SO schnappte die Polizei einen Raser.

Gleich zweimal wurde die Kantonspolizei Solothurn am Samstagabend in Hägendorf auf ein zu schnell fahrendes Auto aufmerksam. Beim ersten Mal habe sich keine Lenker- und Fahrzeugkontrolle ergeben, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt. Etwas später ging der Raser der Polizei dann ins Netz – und zwar auf derselben Strasse, auf der er der Patrouille zuvor bereits aufgefallen war.