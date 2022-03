Bilanz des Astra : 107’130 Neulenker auf Schweizer Strassen – und 76’650 Ausweisentzüge

Im vergangenen Jahr haben in der Schweiz 107’130 Personen neu den Führerschein für Personenwagen erworben – 26 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. In derselben Vergleichsperiode sank die Zahl der Ausweisentzüge leicht.

In der Schweiz besassen Ende 2021 insgesamt 6’143’131 Menschen einen Führerausweis für Personenwagen (Kategorie B), insgesamt 87’561 mehr als 2020. Neu erwarben 107’130 Personen den Auto-Führerausweis – 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptgrund für diese markante Zunahme dürfte laut dem Bundesamt für Strassen Astra die Anpassungen bei der Ausbildung sein, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind und Lernfahrten bereits ab 17 Jahren ermöglichen. «Die Zunahme fällt jedoch in allen Altersgruppen deutlich aus», so das Astra weiter.