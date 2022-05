Wasiliki Goutziomitros (44): «10vor10» hat eine neue Moderatorin

Die Journalistin wird neu abwechselnd mit den bisherigen Bigna Silberschmidt, Arthur Honegger und Urs Gredig zu sehen sein – allerdings in reduziertem Pensum. Wie der Sender am Donnerstag in einer Mitteilung zur Neubesetzung schreibt, wird sie ihre Hauptfunktion als Planerin für Auslandsthemen in der Nachrichtensektion von SRF behalten. Aus diesem Grund wird sie auch weiterhin im Gefäss «SRF Global» zu sehen sein. Wie der Sender schreibt, freue man sich, ein neues Gesicht präsentieren zu können. Wer für Goutziomitros bei der «Tagesschau» übernimmt, ist noch nicht klar.