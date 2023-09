«10vor10»: SRF-Mann zahlt 50 Franken für Crack-Aufnahmen

Ethisch problematisch sei das Vorgehen so oder so, sagt der ehemalige Ombudsmann.

Verschiedene Medien berichten derzeit über die neue offene Drogenszene an der Zürcher Bäckeranlage – auch die SRF-Nachrichtensendung «10vor10» sendete einen Beitrag darüber. Darin werden mehrere Männer gezeigt, die in einem Gebüsch gegenüber einem Spielplatz Crack konsumieren.

Das sagen die Beteiligten

Und Nick* erzählt: «Ich wurde von der Polizei kontrolliert. Sie haben aber nichts gefunden. Dann kam direkt ‹10vor10› auf mich losgerannt. Sie wollten unbedingt sehen, wie man Crack kocht. Einer der Journalisten hat mir dann 50 Franken in die Hand gedrückt. Das Geld war von Anfang an für Kokain bestimmt. Schön war es nicht, ganz ehrlich. Ich habe mich wie verkauft.»

So schildern Oliver* und Nick* den Vorfall vom 23. August. Beide waren an der Verhandlung mit der SRF-Crew beteiligt. Nick raucht später vor der Kamera Crack.

«Werden Vorgehen intern sorgfältig aufarbeiten»

Gregor Meier, der stellvertretende Chefredaktor Video bei SRF, bestätigt, dass im Rahmen der Recherche Geld geflossen ist. «Eine Person vor Ort» habe als Vermittler zwischen dem «10vor10»-Team und den Konsumierenden gewirkt: «Ohne diese Vermittlung wären keine aussagekräftigen Aufnahmen vor Ort möglich gewesen», so Gregor Meier, der stellvertretende Chefredaktor Video bei SRF. In seinem Statement bekräftigt SRF weiter, nur die vermittelnde Person habe vom Reporter Geld erhalten. Diese sei nicht im Beitrag vorgekommen und habe da auch kein Crack konsumiert.

Anstiftung zum Drogenkonsum?

Falls sich die Situation tatsächlich so abgespielt haben sollte, wie von den Beteiligten geschildert, wäre das mutmassliche Verhalten des Journalisten strafrechtlich relevant, so Strafrechtsexperte Adrian Wyss von der Kanzlei Bratschi. Sowohl die Anstiftung zum Erwerb als auch zum Konsum von Betäubungsmitteln sei grundsätzlich strafbar. Jemandem Geld zu geben, damit dieser Drogen kaufe und man den Konsum filmen könne, würde unter diesen Straftatbestand fallen, so Wyss. Das Argument: «Die abhängige Person hätte sich die Drogen später sowieso noch gekauft», ziehe in so einem Fall nicht, so Wyss: «Juristisch ist die konkrete Handlung zu diesem Zeitpunkt entscheidend.»