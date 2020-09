2500 Studierende der Hotelfachschule Lausanne müssen in Quarantäne. Das teilt der Kanton Waadt am Mittwoch mit. Von der Quarantäne-Pflicht soll der gesamte Bachelor-Studiengang betroffen sein.

Laut Kanton haben erste Untersuchungen ergeben, dass der Ausbruch mit einer oder mehreren Partys in Lausanne in Zusammenhang stehen könnte. Karim Boubaker, zuständiger Kantonsarzt in Waadt, sagt gegenüber 20 Minuten: «Bis jetzt sind 11 Personen positiv getestet worden und wir rechnen mit weiteren.»