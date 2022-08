70 Millionen Follower: 11 Fakten zu Alexandra Hirschi alias Supercar Blondie

Es ist eine Erfolgsgeschichte: Alexandra Hirschi alias Supercar Blondie hat sich als Auto-Vloggerin einen Namen gemacht. Auf Instagram und Youtube folgen ihr je rund zehn Millionen Menschen. Was den in Australien geborenen Autofan mit der Schweiz verbindet und welche Autos in ihrer privaten Sammlung zu finden sind, erfährst du hier.

1. Supercar Blondie und die Schweiz

Alex Hirschi wohnt mit ihrem Mann in Dubai, kommt aber regelmässig in die Schweiz. Isabelle Riederer

Supercar Blondies richtiger Name lautet Alexandra Hirschi. Die gebürtige Australierin machte als Teenager einen Sprachaufenthalt im Kanton Bern und verliebte sich in den Sohn ihrer Gastfamilie. Nik Hirschi ist heute nicht nur ihr Mann, sondern auch ihr Manager. Mittlerweile leben die beiden in Dubai, doch sie kommen regelmässig in die Schweiz. Supercar Blondie spricht sogar ein bisschen Schweizerdeutsch.

2. Ihr erstes Auto

Fun Fact: Alexandra besitzt heute noch einen Mitsubishi Lancer. Netcarshow

Bevor sich Alexandra mit den exklusivsten Supercars der Welt beschäftigte, war ihr erstes eigenes Auto ein Mitsubishi Lancer. Damit kurvte die Vloggerin durch Queensland.

3. Exklusive Autosammlung

Als Ergänzung zu ihrem bestehenden Fuhrpark soll die Youtuberin sich auch einen Tesla Cybertruck reserviert haben. Supercar Blondie

Nebst ihrem Mitsubishi Lancer hat sich Supercar Blondie eine kleine, aber exklusive Autosammlung zugelegt – wobei manche Modelle auch schon wieder ausrangiert wurden. Darunter ihr Lamborghini Huracan LP610 und ihr BMW i8. Ebenfalls in ihrer Garage steht ein Rolls-Royce Wraith BB, der aber kürzlich durch einen Rolls-Royce Ghost in Roségold ersetzt wurde. Immer noch zu ihrem Fuhrpark gehören ein McLaren 720S mit einer auffälligen Folierung und der Hypercar S1 von Ares Design Modena. Auch einen Tesla Cybertruck hat sich die Youtuberin bereits reserviert – aber wer schon nicht?

4. Sie gibt ihren Autos gerne Namen

Das ist der McLaren 720S mit Spezial-Folierung, er heisst Fury. Supercar Blondie

Ob Beule oder Helmut, wir alle geben unseren vierrädrigen Lieblingen doch gerne Namen. So auch Supercar Blondie. Ihr erster Supersportwagen, der Lamborghini LP610, hörte auf den Namen Lucy. Das Geschoss aus Italien begleitete die Youtuberin seit 2018 und war nicht nur bei vielen Ausflügen mit dabei, sondern durchlebte auch einige Farbwechsel. Ihren McLaren 720S nennt sie liebevoll Fury, Gerüchten zufolge hat Fury bereits einen anderen Stall bezogen. Offen ist, was als Nächstes in die private Autosammlung in Dubai einziehen wird.

5. Sie war einst Radiomoderatorin

Alexandra Hirschi war Moderatorin und Nachrichtensprecherin. Erst 2018 wurde sie zur Vollzeit-Youtuberin. Supercar Blondie

Bevor es Alexandra Hirschi in die Youtube-Welt zog, war sie Radiomoderatorin. Nach ihrem Journalismus- und Wirtschaftsstudium an der Queensland University of Technology zog sie nach Dubai und arbeitete neun Jahre lang als Moderatorin und Nachrichtensprecherin bei Dubai Eye 103.8. 2018 hängte sie ihren Job an den Nagel und wurde Vollzeit-Youtuberin.

6. Supercar Blondie fuhr als Erste den Devel Sixteen

Höllisch schnell: Der Devel Sixteen hat 5000 PS. Supercar Blondie

Der Devel Sixteen ist ein geplanter Hypercar mit 5000 PS und die Kreation eines Milliardärs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. An dem Geschoss wird seit vielen Jahren herumgeschraubt, doch bisher hat man es nie wirklich zu Gesicht bekommen – bis 2018. Denn da durfte Supercar Blondie als erste Nutzerin ausserhalb der Produktionsfirma den Devel Sixteen Probe fahren.

7. Exklusives Video im Lamborghini Veneno Roadster

Von diesem Auto gibt es nur neun Stück: Der Lamborghini Veneno Roadster. Supercar Blondie

Der Lamborghini Veneno Roadster gehört zu den Einhörnern unter den Supercars. Lediglich neun Stück gibt es von dem Boliden aus Italien und nur einer davon besteht komplett aus Kohlefaser. Und genau dieses Modell verschiffte Lamborghini vor einiger Zeit nach Dubai für eine exklusive Supercar-Blondie-Testfahrt. Das Problem: Der Veneno Roadster hatte keine Zulassung, erst nach einigen Tagen erhielt Supercar Blondie eine Sondergenehmigung, den Veneno Roadster zu filmen und zu fahren.

8. Bestbezahlte Autobotschafterin der Welt

Mit Auto-Vloggen verdient sich Supercar Blondie ihren Lebensunterhalt – und wohl noch ein bisschen mehr. Facebook

Supercar Blondie zählt zu den bestbezahlten Internet-Autobotschaftern der Welt. Sie soll ein jährliches Einkommen von 1,4 Millionen Dollar haben – auch dank ihrer Followerschaft auf Instagram und Facebook.

9. Die am schnellsten wachsende Autoseite

Auf verschiedenen Kanälen hat Supercar Blondie heute zusammengezählt rund 70 Millionen Follower. Facebook

Im Jahr 2018 war die Facebook-Seite von Supercar Blondie die am schnellsten wachsende Autoseite auf der Social-Media-Plattform, aktuell zählt sie 48 Millionen Follower und Followerinnen, und täglich werden es mehr. Auf Instagram folgen Supercar Blondie über zehn Millionen und ihren Youtube-Channel haben ebenfalls über neun Millionen User und Userinnen abonniert.

10. Ihre Meinung ist heiss begehrt

Der Bugatti Veyron L'Or Blanc ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Bugatti und der Berliner Manufaktur Royal Porcelain. Facebook

Wer ein Supercar besitzt, will auch Supercar Blondies Meinung haben. Auch der Besitzer des Bugatti Veyron L’Or Blanc wollte unbedingt, dass die Youtuberin sein exklusives Einzelstück unter die Lupe nimmt. Damit das klappt, liess er sein Supercar extra nach Dubai einfliegen, damit Alexandra Hirschi es filmen und kommentieren kann. Der Bugatti Veyron L'Or Blanc setzt in Sachen Opulenz neue Massstäbe. Bei der Einzelanfertigung handelte es sich um eine Zusammenarbeit von Bugatti und der Berliner Manufaktur Royal Porcelain. So wurden Teile der Karosserie und des Dekors des Fahrzeugs aus erlesenen Porzellanstücken gefertigt.

11. Ihr Erfolgsgeheimnis

Kann die Farbe wechseln: Der BMW iX. BMW

Abgesehen davon, dass Alex in Dubai lebt und ihr dort die exklusivsten Supercars auf dem Silbertablett präsentiert werden, gibt es weitere gute Gründe, warum die Vloggerin so erfolgreich ist und sich von ihrer Konkurrenz abhebt. «Anstatt ein Auto zu bewerten, lade ich meine Erfahrungen mit diesem Auto hoch, und zwar aus der Sicht eines Laien. Ich bin keine Automobiljournalistin. Ich biete einen Einblick in die Supercar-Kultur und wie es ist, diese unglaublichen Autos auf eine leichte, unterhaltsame Art zu fahren», beschreibt Alex Hirschi ihren Erfolg. Oft sind ihre Inhalte exklusiv und voller cooler Technik wie die bei dem BMW iX und seiner Farbwechseltechnologie.