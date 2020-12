Au SG : 11-Jährige auf Fussgängerstreifen angefahren

Ein Mädchen (11) wurde in Au SG auf dem Fussgängerstreifen vom Auto eines 83-Jährigen erfasst und verletzt.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 7.40 Uhr, wollte ein 11-jähriges Mädchen den Fussgängerstreifen an der Berneckerstrasse in Au SG mit seinem Kickboard überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Auto vom Kreisel her in Richtung Berneck. Aus bisher ungeklärten Gründen erfasste das Auto des 83-Jährigen das Mädchen, welches stürzte und verletzt liegen blieb, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstagnachmittag mitteilte.