Altendorf: 11-Jährige auf Velo von betrunkenem Mann angefahren und verletzt

Am Montagabend fuhr ein betrunkener Mann auf der Zürcherstrasse eine elfjährige Velofahrerin an. (Symbolbild)

Eine elfjährige Velofahrerin wurde am Montagabend in Altendorf SZ angefahren. Laut der Kantonspolizei Schwyz beabsichtigte die Velofahrerin kurz vor 18 Uhr, von der Zürcherstrasse links abzubiegen. Gleichzeitig setzte ein Autofahrer (61) zum Überholen an und streifte das Kind, welches dadurch zu Fall kam.