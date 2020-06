«Manchmal ist es okay umzufallen»

11-jährige Olympia-Hoffnung stürzt schwer in der Halfpipe

Sky Brown ist Skateboarderin. Das Küken hätte in Tokio die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten sein können. Nach einem heftigen Sturz richtet sie sich an ihre Fans.

Vier Tage nach ihrem Horrorsturz veröffentlichte Brown auf Instagram ein Video, in dem sie sich an ihre Fans wandte. «Normalerweise zeige ich keine Bilder von meinen Unfällen oder rede darüber. Ich möchte den Leuten die coolen Sachen zeigen, die ich mache», sagt die Elfjährige mit geschwollenem, blauem Auge in die Kamera. Es sei ihr schlimmster Sturz gewesen, doch es gehe ihr gut, sie sei okay. «Es ist okay, manchmal umzufallen. Ich werde wieder aufstehen und noch stärker zurückkommen», gibt sie sich selbstbewusst. Sie wisse auch, dass momentan viel auf der Welt passiere, doch: «Ich möchte, dass alle wissen, egal, was wir machen, lasst es uns mit Liebe und Freude tun!»