Australien : 11-Jährige will in Rente gehen, weil sie 85’000 Franken im Monat verdient

Sie hat mit elf Jahren bereits einen Mercedes vor der Garage stehen. Die elfjährige Australierin Pixie Curtis startete während der Corona-Pandemie einen Onlineshop, wo sie Schleifen, Haarbänder und die bei jungen Menschen extrem beliebten Fidget Spinner verkauft. Und das mit grossem Erfolg: Pixie soll ungefähr 85’000 Franken im Monat verdienen. Darum will sie jetzt mit elf Jahren in Rente gehen.

Eigene Mercedes G-Klasse

Doch was macht eine Elfjährige mit so viel Geld? Klar, sie kauft sich eine Mercedes G-Klasse, der umgerechnet rund 120’000 Franken kostet. Zu ihrem elften Geburtstag wählte die Familie das Thema «Nachtclub», die Party soll ungefähr 25’000 Franken gekostet haben. Zur Unterhaltung beigetragen haben unter anderem ein Feuerspucker, DJs, Stylisten, ein Feuerwerk und zwei Zebras zum Streicheln.

Dass die elfjährige Pixie ausgerechnet so erfolgreich mit ihrem Onlinehandel wurde, kommt nicht von ungefähr. Ihre Mutter ist in Australien keine Unbekannte, sie arbeitet dort im PR-Bereich. 2013 trat sie in der dritten Staffel von «The Celebrity Apprentice Australia» an und schaffte es dort auf den zweiten Platz.