Flug verweigert – 11-jähriger Bub darf wegen Gipsarm Flieger nicht besteigen und verpasst Nati-Spiel

Einem elfjährigen Buben aus Lausanne ist am vergangenen Wochenende der Zugang zu seinem Flug nach London verwehrt worden, weil er einen Gips am Unterarm trug. Dabei habe er sich auf «das beste Wochenende meines Lebens» gefreut, wie «24heures» berichtet. Mit seinem Gipsarm hatte die Fluggesellschaft Easyjet ihn nicht an Bord gelassen. Der Grund: Wegen des Drucks in der Kabine könnte die Gliedmaße anschwellen, wodurch der Gips zu eng wird.