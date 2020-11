Ein Linienbus fuhr am Montag, gegen 7.30 Uhr, in Vaduz von der Herrengasse kommend über den Kreisverkehrsplatz «Adler» auf die Aeulestrasse, um weiter in Richtung Süden zu fahren. Gleichzeitig lief ein 11-jähriger Bub über den Vorplatz des Anwesens Aeulestrasse 2 in Richtung Fussgängerstreifen. Laut der Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein wollte der Bub den Fussgängerstreifen überqueren. In der Folge prallte er mit dem Kopf an der rechten Seite des Linienbusses gegen die Frontscheibe. Der Elfjährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.