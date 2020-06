Solothurn

11-jähriger Bub verletzt sich bei Sturz von Baum

Bei einem Spielplatz in Solothurn stürzte am Freitagmorgen ein Kind von einem Baum und verletzte sich. Der Junge musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Eine Familie besuchte am Freitagmorgen einen Spielplatz in Solothurn. Dort kletterte der Sohn an einer Strickleiter auf einen Baum. Das Kind befand sich auf einem Ast in zirka drei Meter Höhe, als dieser plötzlich brach. Der 11-jährige Junge stürzte zu Boden und verletzte sich. Er musste mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen werden.