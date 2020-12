Also wartete Martim am 15. Oktober ganz gespannt an der Haltestelle Kappeli auf das neue Tram. «Er ist uns allen sofort aufgefallen», sagt Andreas Hotz, Leiter Projektmanagement Technik bei den VBZ. Als er zu ihm ging, habe der 11-Jährige ganz viele Fragen gestellt. «Ich lud ihn deshalb spontan ein, in den kommenden Wochen mal die VBZ-Werkstätten zu besichtigen.» Den gesamten Erlebnisbericht haben die VBZ in ihrem Blog festgehalten.