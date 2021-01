Ein 11-Jähriger hat die Mappe im Schnee in Vaduz (FL) gefunden.

Ein 25-jähriger Solothurner verlor seine Aktenmappe nach einem Geschäftstermin in Triesen (FL).

Es war ein Schockmoment für den 25-jährigen Elias Meier. Als der Solothurner letzte Woche von einem Geschäftstermin in Triesen (FL) nach Hause fuhr, bemerkte er, dass seine Aktenmappe fehlt. «Ich habe sie überall gesucht, aber sie war nicht zu finden. Ich muss sie wohl auf das Autodach gelegt haben und losgefahren sein», sagte der Geschäftsführer eines Uhren-Ateliers am 14. Januar. Die Mappe sei sehr wertvoll für ihn, weil sie Uhrmacher-Werkzeug sowie Schuldscheine beinhalte. Da sein Kunde die Mappe nicht finden konnte, machte er einen Aufruf und versprach einen Finderlohn von 2000 Franken.

Aktenmappe wurde gefunden

Irene Canosa wohnt in der Region und wurde durch den Artikel auf 20min.ch auf den Aufruf aufmerksam. Als sie mit ihren Kindern am Freitagnachmittag unterwegs zu einer Verwandten war, habe sie mit den Kindern nach der Mappe gesucht, da sich das Gebiet, wo Meier die Mappe vermutete, auf dem Weg befand. Sie seien jedoch nicht fündig geworden. Als ihr 11-jähriger Sohn Daniel auf dem Rückweg in der Wiese spielte, die durch den geschmolzenen Schnee schlammig wurde, stiess er auf die Mappe.