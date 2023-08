Basel: Kassenchefin von Fondation Beyeler verurteilt

1 / 4 Mindestens 986’126 Franken soll eine ehemalige Kassenmitarbeiterin und spätere Leiterin des Kassenteams von der Fondation Beyeler in Riehen gestohlen haben. 20 Minuten Nun wurde die 54-Jährige von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wegen gewerbsmässigen Diebstahls, mehrfacher Veruntreuung, mehrfacher Urkundenfälschung und gewerbsmässiger Geldwäscherei angeklagt. 20min/Steve Last Die Beschuldigte soll zunächst mit grösseren zeitlichen Abständen dreistellige, später mit immer kürzer werdenden Pausen immer höhere vierstellige Bargeldbeträge, welche aus dem Verkauf von Museumseintritten stammten, in die eigene Tasche gesteckt haben. 20min/Matthias Spicher

Elf Jahre lang ging es gut und sie konnte ein Leben in Saus und Braus führen. Teure Wochenendtrips, Shopping in Basler Luxus-Modeboutiquen und Autos. Die heute 54-Jährige lebte, als wäre sie die Direktorin der Fondation Beyeler, jenes weltbekannten Museums in Riehen, wo sie bis Juni 2019 das Kassenteam leitete. Als Angestellte einer Facility-Management-Firma, an die das Museum das Kassenpersonal ausgelagert hat. Für einen bescheidenen Lohn von etwas mehr als 3500 Franken pro Monat im 80 Prozent-Pensum. Daneben zweigte sie aber im grossen Stil Eintrittsgelder in die eigene Tasche ab. Die angeklagte Deliktsumme beläuft sich auf 986’126 Franken.

Dafür wurde sie am Freitag vom Basler Strafgericht am Freitag gemäss Anklage wegen gewerbsmässigen Diebstahls, mehrfacher Veruntreuung und Urkundenfälschung sowie gewerbsmässiger Geldwäscherei schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Zusätzlich muss sie eine Geldstrafe von 3150 Franken bezahlen. Weiter muss die ehemalige Kassenchefin dem Beyeler Museum Schadenersatz in der Höhe von 899’421 Franken bezahlen. Hinzu kommen Verfahrens- und Gerichtskosten, die im Vergleich aber nicht mehr der Rede sein werden.

Immerhin: Die Beschuldigte machte bereits eine Anzahlung von 86’000 Franken, was die Differenz zur Deliktsumme erklärt.

«Langsam wird es auffällig»

Die Beschuldigte zweigte Geld mit verschiedenen Tricks in ihre eigene Tasche ab. Etwa mit doppelt verkauften Eintritten. So machte sie Druckerprobleme geltend und schickte Besucher mit Quittungen zum Eingang. Dem folgenden Kunden verkaufte sie dann wiederum das dennoch gedruckte reguläre Ticket.

Ihr Gebaren fiel im Frühjahr 2019 auch ihren Mitarbeitenden auf. «Heute Mittag sind schon 25 Kassenquittungen am Eingang vorbei, während X in der Pause war. Langsam ist es auffällig», zitierte Gerichtspräsidentin Marcia Stucki aus einem Whatsapp-Chat.

Ein Salär habe sie nur von der ISS bezogen, das lasse sich anhand der Kontoauszüge belegen. Dafür habe es Bareinzahlungen gegeben, die immer mit ihrer Arbeitszeit zusammengefallen seien. Dafür gebe es X Beispiele. Die Bareingänge wurden von Jahr zu Jahr mehr. 2008 waren es noch weniger als 30’000 Franken. 2014 waren es schon 128’000 Franken, rechnete Stucki vor. 2019, im Jahr ihrer fristlosen Entlassung, brach der Betrag auf 38’000 Franken ein. «Die Beweislage ist drückend», bilanzierte Stucki.

Schweigen ist nicht Gold

Angesichts der schweren Vorwürfe habe das Gericht eigentlich eine Erklärung der Beschuldigten erwartet. Diese machte aber von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Dies gereichte ihr aber zum Nachteil. «Das Schweigerecht kommt dort an seine Grenzen, wo eine Aussage vernünftigerweise erwartet werden dürfte», führte Stucki mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung aus. Gemäss Bundesgericht kann die Aussageverweigerung als belastendes Indiz ausgelegt werden. «Das Gericht musste also seine eigenen Schlüsse ziehen», so die Gerichtspräsidentin.

Die Beschuldigte nahm auch das Urteil schweigend und regungslos entgegen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Schulden betroffen? Hier findest du Hilfe: Schuldenberatung Schweiz Caritas