Queen Elizabeth II. ist tot: 11 unvergessliche Modemomente der Queen

Am Donnerstag, 8. September ist Queen Elizabeth II. verstorben. Wir blicken zurück auf ihre modischen Höhepunkte.

In Gedenken : 11 unvergessliche Modemomente der Queen

Für ihre farbenfrohen und perfekt abgestimmten Looks war die Queen bekannt. Nun ist Queen Elizabeth II. gestorben.

Die Welt trauert um eine Legende: Am Donnerstag starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Mit ihr geht auch eine Modeikone von uns. Wir feiern ihre elf unvergesslichsten Looks – von ihrem Hochzeitskleid bis zum Greenscreen-Outfit.

Hochzeit der Prinzessin

Die Hochzeit der Queen findet kurz nach dem zweiten Weltkrieg statt. imago images/United Archives International

Am 20. November 1947 heiratet (damals noch Prinzessin) Elizabeth ihren Philip. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Stoff ein rares Gut: Die Queen muss das Material für die Robe mit Kleidungscoupons erstehen.

Krönung

Die Krönung der Queen wird weltweit mitverfolgt. imago images/ZUMA Wire

Am 2. Juni 1953 folgt die Krönung – in mittlerweile besseren Zeiten. Das Kleid der Queen wird von Norman Hartnell designed und ist aufwendig und farbenfroh bestickt.

Farbenfroh in Mexiko

In Mexiko setzt die Queen auf Polka Dots ud leich Getty Images

Queen Elizabeth II. besucht Mexiko 1975. Ihren Signature-Look hat sie schon damals gefunden: Kleid und Kopfbedeckung stimmt sie aufeinander ab, Accessoires hält sie stets in Weiss oder Schwarz.

Pazifikblau auf den pazifischen Inseln

Passend zum Meer kommt die Queen in Ozeanblau. Getty Images

Bei der königlichen Tour durch Australien und die Inseln im Pazifischen Ozean 1982 setzt die Queen auf einen blauen Zweiteiler inklusive passenden Hut. Die weissen Handschuhe gehören ebenfalls zu ihren Markenzeichen.

Trooping the Colour mit Uniform

1983 ist die Queen – eine Pferdeliebhaberin – mit Uniform an der Trooping the Colour Zeremonie dabei. Getty Images

Trooping the Colour ist die alljährliche Militärparade im Juni zu Ehren des Geburtstages der Queen.1983 stieg sie dafür selbst zuerst in eine Uniform und dann aufs Pferd. Mit ihrem Look zog sie alle Blicke auf sich.

Foulard als Star des Looks

1990 setzt die Queen zum Fotografieren auf eine Wetterfeste Jacke und ein Foulard. Getty Images

Was heute wieder schwer en vogue ist, trägt die Queen schon zu Beginn der 90er. Die Königin besitzt zeitweise eine ganze Sammlung an Foulards und wird regelmässig mit ihnen gesichtet.

Knallblau mit Lackleder

Stiefel, Handschuhe und Tasche stimmt die Queen wie immer aufeinander ab, hier in Schwarz. Tim Graham Photo Library via Get

2003 besucht die Queen ein Pferderennen. Mit einem knallblauen Look und Lackleder-Stiefeln sorgt sie auf dem Rasen für einen echten Hingucker.

Pretty in Pink

Zur Feier des St David's Day greift die Queen zu Pink. Tim Graham Photo Library via Get

2007 strahlt die Queen in Pink – eine Farbe, zu der sie immer wieder greift. Die leuchtenden Looks haben einen Grund: In Knallfarben erkennt das Volk die gerade mal 1.60 Meter grosse Queen auch auf einem Platz voller Menschen schnell und einfach.

Kate und Williams Hochzeit

Creme und sanftes Gelb für die Hochzeit von William und Kate. imago/ZUMA Press

Am 29. April 2011 heiraten Kate und William in London. Gefühlt die ganze royale Gesellschaft macht sich Gedanken um das richtige Outfit. Queen Elizabeth erscheint stilsicher wie immer. Sie setzt auf sanftes Gelb und cremefarbene Accessoires.

Meghans und Harrys Hochzeit

Die Queen in sanftem Grün bei der Hochzeit von Meghan und Harry. Getty Images

Die Hochzeit von Meghan und Harry findet am 19. Mai 2018 statt und übertrumpft noch einmal alles. Die Queen schraubt auch hier einen Gang runter was Knallfarben angeht und setzt auf ein sanfteres Grün als üblich. Dazu kombiniert sie ein buntes Blumenkleid.

Die Queen wird zum Meme

Dieses grüne Kleid lässt die Queen mitten in der Coronakrise 2020 zum Meme werden. AFP

Mitten in der Coronakrise wendet sich die Queen per Videobotschaft an die Menschen. Sie trägt ein Kleid, dass sie zum Meme werden lässt: Die grüne Farbe dient als Greenscreen und wird auf Twitter weltweit mit Katzenpullis, Comic-Prints oder wilden Mustern ausgetauscht.