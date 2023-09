Kanadier verschickt «Suizid-Pakete» – auch in die Schweiz

Kenneth Law (57), Koch eines kanadischen Sternehotels, hat Giftpakete in 40 Länder verschickt. Der Fall hat auch in der Schweiz Ermittlungen ausgelöst.

110 Tote : Kanadier verschickt weltweit «Suizid-Pakete» – auch in die Schweiz

Darum gehts Ein 57-jähriger Kanadier vertrieb Chemikalien, die er weltweit als «Suizidpakete» verschickte.

Mindestens 110 Tote werden mit Kenneth Laws Geschäften in Verbindung gebracht.

Die Pakete wurden auch an Adressen in der Schweiz verschickt.

Law drohen in Kanada bis zu 14 Jahre Haft wegen Beratung oder Beihilfe zum Suizid.

Das sei nur die Spitze des Eisbergs, sagt Tom Parfett, der seinen Sohn (22) verloren hat. Die vielen unregulierten Websites, die für Suizid würben und gefährdete junge Menschen ausnutzten, seien ein grosses Problem.

Auch in der Schweiz gibt es derzeit keine Rechtsgrundlage für eine DNS-Sperre, wie sie beispielsweise bei Websites mit verbotenen pornografischen Inhalten möglich ist.

Eltern sollten auf jeden Fall sofort die Polizei informieren, wenn sie von solchen Websites oder Bestellungen wüssten, sagt Jugendpsychiater Stephan Kupferschmid. «Das muss möglichst strafrechtlich unterbunden werden.» Hier im zweiten Teil nachzulesen.

Was ist passiert?

Der Kanadier Kenneth Law (57) war Koch in einem Luxushotel in Ontario. Daneben betrieb er eine Reihe von Websites, auf denen er eine «Suizid-Ausrüstung» mit tödlichen Chemikalien und Utensilien verkaufte. Mutmassliches Motiv: finanzieller Gewinn vor dem Hintergrund saftiger Schulden.

Insgesamt verschickte Law über 1200 solcher Pakete an Adressen in 40 Ländern. Bislang werden weltweit 110 Tote mit Law in Zusammenhang gebracht – es dürften aber mehr sein. Allein in Grossbritannien sollen 88 Menschen nach dem Konsum der versandten Chemikalien verstorben sein. Die Verstorbenen waren alle zwischen 16 und 36 Jahre alt.

Verschickte Law auch in die Schweiz?

Ja. «Das Fedpol hat seine Rolle in der Koordination der internationalen Polizeikooperation wahrgenommen, als die kanadischen Behörden aufgrund einzelner möglicher Lieferadressen in der Schweiz angefragt hatten», so die Schweizer Polizeibehörde auf Anfrage.

Es gab demnach einzelne Fälle in den Kantonen Aargau, St. Gallen und Zürich. Die Erkenntnisse aus der Schweiz seien an die kanadischen Ermittlungsbehörden übermittelt worden. Näheres wurde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen in Kanada nicht bekannt gegeben.

Was wird Law vorgeworfen?

Kenneth Law war im Mai in Ontario verhaftet worden, als die Polizei zwei Todesfälle untersuchte, die vermutlich mit dem Konsum der von Law vertriebenen Chemikalie zusammenhingen. Diese wird in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt und kann pur eingenommen mit dem Erstickungstod enden.

Wie in der Schweiz ist in Kanada die direkte, aktive Sterbehilfe strafbar. Law drohen in Kanada bis zu 14 Jahre Haft wegen Beratung oder Beihilfe zum Suizid. Er plädiert auf nicht schuldig.

Was ist die Schwierigkeit?

Auf seinen Webseiten hält Law fest, dass er keine Verantwortung für die vertriebenen Produkte übernehme. Die Ermittler müssen zeigen können, dass der 75-Jährige suizidgefährdete Menschen bewusst beraten hat. Auf Laws Seiten wurde in «Pro-Suizid-Foren» immer wieder verwiesen. Derzeit ist unklar, ob nur gegen Law ermittelt wird oder ob es noch andere Verdächtige gibt.

Was sagen Angehörige?

Tom Parfett aus der britischen Grafschaft Surrey verlor seinen Sohn Tom (22) vor zwei Jahren und brachte die Ermittlungen gegen Law ins Rollen. «Die aktuellen Ermittlungen sind zwar willkommen, doch lösten sie das Problem nicht: jene Internetforen, die gefährdete Menschen wie meinen Sohn ermutigen, sich das Leben zu nehmen, und die Mittel verkaufen, mit denen sich Menschen tatsächlich das Leben nehmen können», sagt Parfett.

Er befürchtet, dass es viele unregulierte Websites gibt, die für Suizid werben und gefährdete junge Menschen ausnutzen. Die Anbieter haben je nachdem leichtes Spiel. So gibt es in der Schweiz laut Fedpol derzeit keine Rechtsgrundlage für eine DNS-Sperre, wie sie beispielsweise bei Websites mit verbotenen pornografischen Inhalten möglich ist.

Gibt es vergleichbare Fälle?

Ja. Erst im Juli wurde ein 30-Jähriger aus dem niederländischen Eindhoven zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Auch er hatte eine Substanz verkauft, mit der mindestens zehn Menschen Suizid begingen. Zwischen 2018 und 2021 soll er die Substanz an gut 1600 Personen verkauft haben. Assistierter Suizid ist in den Niederlanden im Gegensatz zu Kanada oder Grossbritannien legal – aber wie in der Schweiz nur unter strenger medizinischer Aufsicht.