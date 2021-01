Nicht schnell genug? Ende Jahr rollen die längst angekündigten Plaid-Versionen mit jeweils drei Motoren auf die Schweizer Strassen. Statt der bisherigen Performance-Version gibt es dann das Model S Plaid mit 1020 PS und einer Reichweite von 628 Kilometern. Für den Spurt auf Tempo 100 braucht die Limousine 2,1-Sekunden. Kosten: Ab 129’990 Franken. Immer noch nicht zufrieden? Für weitere 20’000 Franken bekommt der Käufer das Model S Plaid+. Jetzt mit mit 840 Kilometern Reichweite, 320 km/h Top-Speed sowie über 1100 PS (820 kW) Leistung. Der Spurt soll in rund 1,9 Sekunden erfolgen, allerdings handelt es sich bei diesen Werten derzeit noch um die umgerechneten Daten des US-Modells. So oder so: Gegen die neue Modellgeneration ist kein Kraut gewachsen – auch der Porsche Taycan hat das Nachsehen.

Revolution im Cockpit

Währen die dezenten Änderungen am Outfit wohl nur Teslafans auffallen werden, gibts im Interieur eins auf die Augen: Zumindest in der US-Version gibts anstelle eines normalen Lenkrades ein Lenkrad im Jetstil. Auch die Lenkstockhebel fallen weg, der Fahrer bedient die Blinker über Knöpfe am Volant. Das 12,3 Zoll grosse Instrumenten-Display in der Mitte bleibt unverändert, aber im Gegensatz zum aktuellen Modell legt Tesla den 17 Zoll grossen zentralen Bildschirm quer. Zudem steht das Armaturenbrett senkrechter und verfügt über deutlich mehr Holzapplikationen.