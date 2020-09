Hotel Waldhaus am See

Der Whisky ist wertvoll. So wertvoll, dass dies einen speziellen Schutz erfordert. In der Bar des St. Moritzer Hotels Waldhaus steht der exklusive Macallan daher seit kurzer Zeit hinter zentimeterdickem Panzerglas. Der angeschriebene Preis: 110’000 Franken.

Es handelt sich um den «Macallan 72 Years Old in Lalique». Die Stückzahl ist auf 600 nummerierte Dekanter limitiert. «Die Flasche und der Inhalt sind garantiert echt», sagt Hotelier Sandro Bernasconi zu 20 Minuten. «Wir haben die Flasche persönlich bei der Destillerie in Schottland gekauft und in die Schweiz gebracht.»