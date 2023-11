113 Franken für 140 Liter: Kompostkontrolle in Zürich

Wer in der Stadt Zürich kompostieren will, muss dies seit diesem Jahr beantragen.

Wer in der Stadt Zürich selbst kompostieren will, wird von Behörden inspiziert – seit Anfang Jahr gilt in der Stadt eine Containerpflicht für Bioabfälle. Zürcherinnen und Zürcher sind neu verpflichtet, von der Stadt bereitgestellte Container zu verwenden und pro 140-Liter-Container eine Mengengebühr von 113.10 Franken zu leisten. Will man selbst kompostieren, muss man dies bei der Verwaltung beantragen.