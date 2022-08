27 Personen festgenommen: Über 100 Kilo Kokain gehandelt – Luzerner Polizei deckt Drogenring auf

Es wurde mutmassliches Drogengeld in der Höhe von rund 160’000 Franken beschlagnahmt.

Die Drogen wurden in mindestens 13 Kantone verkauft.

Die Verantwortlichen führten grosse Mengen Betäubungsmittel in die Schweiz ein und verkauften diese weiter.

Die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden haben in Zusammenarbeit mit der Bundeskriminalpolizei und der Bundesanwaltschaft einen internationalen Drogenhandel aufgedeckt. Die Ermittlungen der Luzerner Polizei richteten sich hauptsächlich gegen eine kriminelle albanische Gruppierung, welche in der Zeit vom April 2020 bis März 2021 im internationalen Betäubungsmittelhandel aktiv war, schreibt die Luzerner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.