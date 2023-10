9881 Minuten in 12 Jahren: Die Zahlen zu Granit Xhakas Nati-Rekord

Am Sonntagabend wird Granit Xhaka in St. Gallen Geschichte schreiben. Mit seinem insgesamt 118. Länderspiel wird der Nati-Captain mit Rekordspieler Heinz Hermann (65) gleichziehen. Seine Bilanz seit seinem Debüt im Juni 2011 im Testspiel gegen England (2:2) liest sich eindrücklich: In 112 seiner bisherigen 117 Spiele stand er in der Startelf. Insgesamt kommt er auf 9881 Minuten im Nati-Dress.