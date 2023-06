1180 Franken – Budget für Sommerferien schrumpft deutlich

Die Mehrheit geht nicht in die Sommerferien

Die Mehrheit derjenigen, die in den Sommerferien nicht verreisen, verschiebt die Reise auf einen anderen Zeitpunkt im Jahr, also ausserhalb der Hauptsaison (61,5 Prozent). Ein gutes Drittel verzichtet auf Sommerferien wegen der Inflation. Der Rest nennt die Pandemie als Grund fürs Daheimbleiben (siehe Grafik).

Gehst du diesen Sommer in die Ferien?

Wer reist, gibt weniger Geld aus als 2022

Bei denen, die in den Sommerferien verreisen, sitzt das Geld nun nicht mehr so locker. Sie wollen deutlich weniger ausgeben als im letzten Jahr. Im Schnitt beträgt das Gesamtbudget für die Reise inklusive Transport, Unterkunft etc. 1180 Franken – das sind 881 Franken oder 42,7 Prozent weniger als 2022 (siehe Grafik).