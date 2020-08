Videopremiere auf 20 Minuten : 11ä ist mit neuem Song und Clip «Retour»

Kurz nach dem Sommerhoch meldet sich die Solothurner Musikerin 11ä mit einem neuen Song zurück. Der Titel wird regelmässig im TV zu hören sein.

Im Februar startete Rapperin und Sängerin 11ä ihr Comeback mit einem tiefgründigen Song zum Valentinstag. «Ich werde in nächster Zeit einige Singles veröffentlichen», sagte die Solothurnerin damals. «Doch dann kam Corona, und alles lag etwas flach», so Romy Eigenmann-Wyss alias 11ä. Sie habe sich voll und ganz auf die Arbeit auf dem Therapiehof konzentriert. Bis schliesslich SRF an die Tür klopfte und um einen Titelsong für die Dokserie «Ferien wie früher» bat. «Ich war sofort Feuer und Flamme für das Projekt und habe den Text in nur zwei Tagen geschrieben.» Entstanden ist dabei «Retour». Ab heute ist der Song auf SRF und verschiedenen Radiostationen zu hören oder kann auf den bekannten Plattformen gestreamt werden.