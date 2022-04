Ab Saison 2023 – 12 Clubs und Playoffs – kommt jetzt die Revolution in der Super League?

Die Liga kündigte am Dienstag grosse Veränderungen an.

In der Schweizer Super League könnte es schon bald zu grösseren Veränderungen kommen. Wie die Swiss Football League am Dienstagnachmittag mitteilt, spricht sich die grosse Mehrheit der Clubs der für eine Erhöhung der Super League von aktuell 10 auf 12 Clubs aus. Die Aufstockung soll auf die Saison 2023/24 hin umgesetzt werden – mit einer Übergangssaison 2022/23, in der es keinen direkten Absteiger in die Challenge League geben soll. Vorgesehen wäre einzig eine Barrage zwischen dem zehnten der Super League und dem dritten der Challenge League.