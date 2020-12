Spanien : 12-Jährige bringt gesunden Jungen zur Welt

Im Norden Spaniens ist ein zwölfjähriger Teenager Mutter geworden. Bis zum Eintreten der Wehen hat niemand etwas von der Schwangerschaft bemerkt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Ein erst zwölfjähriges Mädchen hat nach Medienberichten in der nordspanischen Region Kantabrien einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Die Familie habe bis zum Beginn der Wehen nichts von der Schwangerschaft bemerkt, berichteten die Zeitung «El País» und zahlreiche weitere Medien am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Das Sozialamt, das die Familie betreute, habe betont, nichts habe auf eine Schwangerschaft der Zwölfjährigen hingewiesen. Auch in der Schule sei niemandem etwas aufgefallen.