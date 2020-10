Die 12-jährige Kaitlyn Yozviak starb an einem Herzstillstand. Wohl ausgelöst wurde er durch schwerwiegenden Lausbefall.

Das Mädchen habe im Dreck leben müssen, in einem ungezieferverseuchten Haus unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen. Die Läuse, die sie möglicherweise das Leben gekostet haben (die Autopsie steht noch aus), habe sie seit drei Jahren auf dem Kopf gehabt. «Sie hatte den schlimmsten Lausbefall, den ich je gesehen habe», sagte ein Polizeibeamter. Kaitlyn starb an einem Herzstillstand. Es wird vermutet, dass die permanenten Lausbisse zu einem Eisenmangel und Anämie geführt haben, was schliesslich die Herzattacke auslöste.