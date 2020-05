Kreativ in der Corona-Krise

12-Jährige tanzt Ballett mit Abfalleimer

Mit ihrem ungewöhnlichen Auftritt gewann die Australierin Bronte Rose Mollison einen Online-Wettbewerb. Das Mädchen hatte einen Abfalleimer als Tanzpartner gewählt.

Ihr Tanzpartner ist ein Abfalleimer, hinter dem sich jemand befindet, der ihn bewegt. Das Video entstand für den Online-Wettbewerb «Me and My Bin» («Ich und mein Abfalleimer») der Facebook-Gruppe Australia Performs. Der Wettbewerb wollte den jungen Tänzern, die wegen C ovid -19-Beschränkungen nicht an Wettbewerben teilnehmen k ö n nen , ein kreatives Ventil bieten.