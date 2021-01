In Grossbritannien muss sich Tiktok einer Klage stellen.

Das besondere an dem Fall: Aus Schutz darf das 12-jährige Mädchen anonym bleiben.

In Grossbritannien hat ein 12-jähriges Mädchen das chinesische Unternehmen Tiktok verklagt.

Klägerin bleibt anonym

Die 12-Jährige wird bei ihrer Klage von Anne Longfield, der Beauftragen für Kinder in Grossbritannien, unterstützt. Sie teilt die Meinung des Mädchens über die illegale Informationsbeschaffung der App. Daher hat Longfield laut der BBC dem höchsten Gericht in England mitgeteilt, dass die Klage vor allem dazu führen solle, dass alle Informationen, die Tiktok über die 12-jährige Klägerin gesammelt hat, gelöscht werden müssen. Dies solle einen Präzedenzfall darstellen, der den Umgang des Unternehmens mit ähnlichen Informationen diktiert.

Bemerkenswert ist aber nicht nur die Tatsache, dass es sich bei der Klägerin um eine 12-Jährige handelt, sondern auch, dass das Gericht es ihr erlaubt hat, die Klage anonym auszusprechen. So hat der Richter dies ermöglicht, da dem Mädchen möglicherweise Online-Mobbing von Seiten anderer Kinder oder Influencern droht, würde ihr Name bekannt gemacht werden. «Sie müsste mit wütenden Reaktionen von Personen rechnen, die ihren Status oder ihre Einkommensquelle bedroht sehen», so der Richter.