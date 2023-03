Schwamendingen ZH: 12-Jährige gewaltvoll von Schülerin zusammengeschlagen

Nach einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen zwei Schülerinnen am Freitagabend ist ein zwölfjähriges Mädchen so stark verletzt worden, dass es in das Spital eingewiesen werden musste. Laut einem offenen Brief, den die Kreisschulbehörde Schwamendingen an die Elternschaft verfasste, waren noch weitere Schülerinnen und Schüler beteiligt. Augenzeugen bestätigen, dass das Opfer mit Schlägen und Fusstritten verletzt wurde. Auf Anfrage von «ZüriToday» bestätigt die Stadtpolizei Zürich, dass eine Anzeige eingegangen ist.