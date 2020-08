vor 1h

Rheinfelden AG 12-Jähriger bleibt beim Schwimmen an Angelhaken hängen

Die Kajak-Tour einer Familie aus dem Kanton Freiburg endete vergangene Woche in der Notaufnahme in Rheinfelden AG. Der 12-jährige Sohn blieb beim Baden im Rhein an einem Angelhaken hängen.

von Lukas Hausendorf

1 / 3 An diesem Haken blieb der 12-jährige Nicolas beim Baden im Rhein bei Rheinfelden AG hängen. DR Der Widerhaken musste dem 12-Jährigen im Spital Rheinfelden entfernt werden. Fünf Tage danach könne er den Finger noch immer nicht normal bewegen, sagen seine Eltern. DR Solche Badeunfälle sind äusserst selten. Bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung tauchte in den den Jahren 2013 bis 2017 kein einziger in der Statistik auf. Keystone

Darum gehts Ein 12-Jähriger aus dem Kanton Freiburg wurde beim Rheinschwimmen von einem Angelhaken verletzt.

Seine Eltern konnten ihn glücklicherweise rasch von der Nylonschnur befreien.

Der Haken musste schliesslich im Spital in Rheinfelden entfernt werden.

Ein 12-Jähriger aus dem Kanton Freiburg erlitt vergangene Woche beim Baden im Rhein bei Rheinfelden einen äusserst seltenen und schmerzhaften Badeunfall, wie 20 Minutes berichtet. Nicolas war mit seiner Familie auf einer Kajak-Tour auf dem Rhein, als er sich abkühlen wollte. «Er blieb plötzlich an etwas hängen, das ihn im Wasser hielt», erzählen seine Eltern.

Als sie zu Hilfe kamen, stellten sie fest, dass es der Haken am Ende einer Anglerschnur war, die ihren Sohn gefangen hielt. Der Haken steckte ziemlich tief in seinem Finger. An Bord ihres Boots hatten sie glücklicherweise einen Drahtschneider, mit dem der Nylonfaden durchtrennt werden konnte. «Zum Glück ist Nicolas ein guter Schwimmer und ist nicht in Panik geraten», sagt seine Mutter.

Um den Widerhaken zu entfernen, musste die Familie aber die Notaufnahme des Spitals Rheinfelden aufsuchen. «Fünf Tage später kann Nicolas seinen Finger noch immer nicht normal bewegen», erzählt die Mutter.

Fischerhaken innert Monaten harmlos

Badeunfälle mit Fischerhaken sind äusserst selten. «Laut unserer Statistik gab es zwischen 2013 und 2017 keinen einzigen», so Marc Kipfer von der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Der schweizerische Fischereiverband weist darauf hin, dass 90 Prozent der in Flüssen verwendeten Haken aus Bronze sich sehr rasch abbauen. «Sie sind innert weniger Monate harmlos», so ein Sprecher.