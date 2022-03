Kanton Wallis – 12-jähriger Bub stirbt nach Sturz

Wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag schreibt, ist ein 12-jähriger Bub am Mittwoch (16.3.) bei einem Sturz in einen Bach verstorben. Der tödliche Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr in der Gemeinde Troistorrents nahe Monthey. Das Kind war zusammen mit einem weiteren Knaben unterwegs, als es plötzlich über steiles Gelände in den Bach La Vieze stürzte.