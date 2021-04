Weltweit nehmen Jugendliche an der Blackout Challenge teil und begeben sich dabei in Lebensgefahr.

«Man sollte dies behandeln, wie wenn jemand eine Waffe in der Hand hält»

Die Blackout Challenge auf Tiktok sorgt bereits seit Monaten für Schlagzeilen. Es ist nicht das erste Mal, dass es zum schweren Verletzungen oder gar einem Todesfall gekommen ist. Im Januar starb eine Zehnjährige in Italien, einen Monat später kam es in Kanada zu einem Todesfall, wie die Lokalzeitung «Saskatoon Star Phoenix» berichtete. Der Vater des verstorbenen Joshua erklärte dem lokalen Nachrichtensender KMGH-TV denn auch, dass sein Sohn auf Tiktok zwar vieles gelernt habe, er warnte andere Eltern aber auch vor den Gefahren der Social-Media-App: «Das ist überhaupt kein Witz. Man sollte dies behandeln, wie wenn jemand eine Waffe in der Hand hält. So gefährlich ist das.»