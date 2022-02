Aarau – 12-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt im Spital

Der Unfall ereignete sich am Dienstag bei diesem Bahnübergang in Aarau.

Der Junge erlag am Mittwochmorgen seinen Verletzungen im Universitätsspital beider Basel. Er war am Dienstag von einem Auto angefahren worden.

Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagmorgen schreibt, ist ein Zwölfjähriger am Mittwochmorgen im Kinderspital beider Basel seinen Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Unfall in Aarau am Dienstag zugezogen hatte. Der Knabe war von einem Auto erfasst worden, als er einen Zebrastreifen überquerte. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache sind nach wie vor im Gange. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung.